Протягом доби російські сили обстрілювали населені пункти Богодухівського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Поранень зазнали дівчина-підліток, її батько та жінка.

Про це повідомив у Facebook начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

“Борова. 6 травня близько 22:20 окупанти завдали удару УМПБ Д30 СН. Внаслідок влучання ворожої авіабомби в приватний будинок поранення отримала 16-річна дівчина, її 55-річний батько, а також 55-річна жінка”, – написав він.

За словами Тимошенка, 6 травня внаслідок російського обстрілу обстрілу пошкоджено житлові будинки у Вовчанську, Козачій Лопані, гараж у Черкаських Тишках, приватні будинки, господарчі споруди, гаражі в Руських Тишках, багатоквартирний будинок, цивільна інфраструктура в Липцях.

У Козачій Лопані, як повідомив правоохоронець, в результаті російського удару пошкоджено житлові будинки, в одному з яких сталася пожежа. А в Глушківці від російських обстрілів з УМПБ Д-30 СН пошкоджені будинок, вікна, паркан, гараж.

Проти мирного населення війська РФ застосовували КАБи, РСЗВ, ракети, артилерію та міномети, додав Тимошенко.

“На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки, які здійснили 34 огляди місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили 11 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ”, — розповів Тимошенко.