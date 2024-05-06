Сполучені Штати не будуть направляти представника на так звану інавгурацію російського правителя Владіміра Путіна, яка відбудеться 7 травня. Однак речник Держдепу підтвердив попередню позицію Вашингтона про те, що там і далі визнають Путіна президентом РФ.

Про це на брифінгу в понеділок увечері заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

На питання про те, чи будуть США направляти представника посольства на “інавгурацію” Путіна Міллер відповів: “Ні, нашого представника не буде на його інавгурації”.

Він підтвердив позицію Вашингтона про те, що там і далі визнають очільника Кремля президентом Росії.

“Ми однозначно не визнаємо ті вибори (президента в Росії. – ред.) вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі”, – пояснив речник Держдепу.

6 травня у МЗС зазначали, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна легітимним президентом Росії, а церемонія інавгурації Володимира Путіна на посаду президента РФ є способом створити світу та росіянам ілюзію законності майже довічного його перебування при владі.