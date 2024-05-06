Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.
Глава держави зазначив, що розповів Каллас про порядок денний саміту миру у Швейцарії та спроби Росії зірвати успішне проведення заходу.
Також президент України поінформував естонського прем’єра про ситуацію на полі бою та потребу українських військових у протиповітряній обороні.
“Ми також обговорили фіналізацію двосторонньої угоди щодо безпеки у рамках Вільнюської декларації G7″, – підсумував Зеленський.
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