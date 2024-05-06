Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 травня, провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Сторони, зокрема, обговорили угоду про гарантії безпеки.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х.

Глава держави зазначив, що розповів Каллас про порядок денний саміту миру у Швейцарії та спроби Росії зірвати успішне проведення заходу.

Також президент України поінформував естонського прем’єра про ситуацію на полі бою та потребу українських військових у протиповітряній обороні.

“Ми також обговорили фіналізацію двосторонньої угоди щодо безпеки у рамках Вільнюської декларації G7″, – підсумував Зеленський.