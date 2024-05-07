Про це повідомляють Кірбі, речник Державного департаменту США Метью Міллер, та”Голос Америки“.

“Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, – то найлегший спосіб уникнути цього, – це просто, вивести свої війська. Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування”, — сказав Кірбі.