Про це повідомляють Кірбі, речник Державного департаменту США Метью Міллер, та”Голос Америки“.
“Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, – то найлегший спосіб уникнути цього, – це просто, вивести свої війська. Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування”, — сказав Кірбі.
Але наразі, Виконавчий офіс президента не бачить реальних кроків з боку Росії щодо ймовірного використання ядерної зброї, незважаючи на агресивну риторику.
Про те, що наразі Вашингтон не бачить ознак ймовірного використання РФ ядерної зброї в Україні, сказав і Міллер.
“Російська ядерна риторика була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту. Попри все ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції у відповідь на ці заяви, а також – жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні”, — розповів він.
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