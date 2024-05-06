Про це повідомляє ДП «Документ».

«Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі», – йдеться в повідомленні.

Громадяни, які чекають на видачу готових документів, мають дотримуватись правил:

мати SMS про готовність паспорта — (отримані після 25 квітня);

пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (зокрема е-паспорт у додатку «Дія»);

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Із 25 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, проте деякі категорії громадян України, зокрема люди з інвалідністю та їх опікуни або батьки; супроводжуючі важкохворих дітей; особи зі складових сил оборони та безпеки зможуть отримати паспортні документи за кордоном.

Нагадаємо, що 23 квітня ДП “Документ” припинило видачу документів за кордоном “з технічних причин”. 24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні.