Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном не будуть працювати.

Про це речник повідомив у ефірі “Радіо Свобода”.

“ТЦК за кордоном працювати не будуть. МО не може коментувати ті чи інші дії Міністерства закордонних справ. Це (вручення повісток за кордоном — Ред.) виглядає доволі нереальним”, — сказав Лазуткін.

Він пояснив, що після набуття чинності нового закону про мобілізацію протягом 60 днів в Україні та за кордоном у чоловіків буде можливість оновити військово-облікові дані, у тому числі через е-кабінет.

Він також підкреслив, що для цього не обов’язково повертатися до України, оскільки оновлення даних можливе як в консульських установах, так і через електронний кабінет.

Робота над запуском електронного кабінету триває, і його запуск планується у червні.

Лазуткін також відзначив, що можливість проходження військово-лікарської комісії через електронний кабінет не передбачена. Але запуск електронного кабінету дозволить покращити облік військовозобов’язаних та забезпечити якісніше управління цією інформацією.