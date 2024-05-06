Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками зустрічі у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і головою КНР Сі Цзіньпіном.
«Ми обговорили, зокрема, Україну та конфлікт на Близькому Сході, погодилися, що Європа і Китай мають спільний інтерес у (збереженні) миру й стабільності. Розраховуємо, що Китай скористається всім своїм впливом на Росію, щоб завершити агресивну війну Росії проти України. Голова Сі відіграє важливу роль у деескалації російських безвідповідальних ядерних погроз. Я переконана, що голова Сі буде продовжувати це робити на тлі продовження ядерних погроз від Росії», – йдеться у повідомленні.
За її словами, сторони також обговорили зобов’язання Китаю не надавати летальне озброєння Росії.
«Більше зусиль необхідно, щоб припинити експорт товарів подвійного призначення в Росію, які потрапляють на поле бою. Виходячи із екзистенційної природи загроз цієї війни як для України, так і для Європи, це впливає на відносини між ЄС і Китаєм», – підсумувала президент Єврокомісії.