Європейський Союз розраховує, що Китай скористається своїм впливом на Росію, щоб змусити її зупинити агресію проти України та припинити безвідповідальну ядерну риторику.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками зустрічі у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і головою КНР Сі Цзіньпіном.

«Ми обговорили, зокрема, Україну та конфлікт на Близькому Сході, погодилися, що Європа і Китай мають спільний інтерес у (збереженні) миру й стабільності. Розраховуємо, що Китай скористається всім своїм впливом на Росію, щоб завершити агресивну війну Росії проти України. Голова Сі відіграє важливу роль у деескалації російських безвідповідальних ядерних погроз. Я переконана, що голова Сі буде продовжувати це робити на тлі продовження ядерних погроз від Росії», – йдеться у повідомленні.

За її словами, сторони також обговорили зобов’язання Китаю не надавати летальне озброєння Росії.