Відмова від російського газу дорого коштуватиме для Євросоюзу, але він до цього готовий.

Про це заявила європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон на спільній пресконференції з міністром енергетики України Германом Галущенком.

“Ми подумали про те, як Європейський Союз може вижити без російського газу. Це буде дорого нам коштувати, але ми до цього готові”, – зазначила Сімсон.

За її словами, Росія вже зменшила постачання газу до Європи й це було рішенням саме росіян, адже перші пакети санкцій не стосувалися обмежень на російське “блакитне паливо”.

“Зараз ЄС все ще отримує російський газ через Туреччину та через Україну. Угоди закінчаться цього грудня, і ми не просимо наших партнерів провести перемовини по цьому питанню”, – йдеться у коментарі єврокомісара.

Сімсон також згадала про можливість для Росії постачати у Європу скраплений газ. За її словами, міністри енергетики європейських країн вирішили обмежити доступ російських кораблів до LNG-терміналів.