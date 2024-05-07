Протягом періоду з 24 лютого 2022 року до 25 квітня цього року Міністерство культури інформує про руйнування або пошкодження 1062 об'єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Ці об’єкти включають 123 пам’ятки національного значення, 864 об’єкти місцевого значення та 75 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Серед цих об’єктів виокремлюються пам’ятки архітектури та містобудування (316), архітектури (307), історії (226), архітектури та містобудування, історії (61), археології (56), архітектури, історії (39), монументального мистецтва (21), містобудування та монументально-декоративного мистецтва (19), архітектури, монументального мистецтва (7), містобудування (5), науки і техніки, архітектури (2), архітектури та містобудування, монументального мистецтва (1), архітектури, садово-паркового мистецтва (1), архітектури та садово-паркового мистецтва (1).

Пошкодження пам’яток культурної спадщини відбулося у 18 областях України. Найбільше об’єктів було пошкоджено в Харківській області (299), Херсонській області (144), Донецькій області (125), Одеській області (115), Чернігівській області (71) та інших.