Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього відеозвернення.

“Щойно провів засідання Ставки. Перше – це фронт. Доповідь головкома: він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось”, – сказав Зеленський.

За його словами, була також заслухана доповідь щодо власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Президент наголосив, що робиться максимум, щоб дати більше зброї для наших воїнів.

Він зазначив, що окремо обговорено терміни постачання від партнерів зброї та снарядів, а також можливість прискорити їх надходження.