Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпінем у Парижі підтримав рішення Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Росії.

Про це Еммануель Макрон сказав на спільній пресконференції в Парижі 6 травня, пише видання Le Figaro.

Він заявив, що Франція поважає давні зв’язки між Китаєм і Росією.

“З огляду на цю непросту історію, ми вітаємо зобов’язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення”, – йдеться у повідомленні.

Французький президент також зазначив, що Париж прагне “підтримувати тісний діалог” з Китаєм, а візит Сі Цзіньпіна є нагодою переконатися, що Пекін не надає явної підтримки російським військовим зусиллям.

Макрон також привітав готовність китайського візаві “попросити всі сторони, що беруть участь” у різних конфліктах, “оголосити олімпійське перемир’я” під час Паризьких ігор цього літа.

Сі Цзіньпін прибув до Франції вдень 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами.