Війна в Україні перебуває в “дуже небезпечній стадії”, і якщо законопроєкт про додаткову допомогу не буде ухвалено в Конгресі, українцям буде вкрай важко втримати навіть нинішні позиції на сході країни.

Під загрозою можуть опинитися не лише Харків і Київ, але і кордони НАТО, попереджає генерал армії США у відставці Веслі Кларк, колишній командувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі.

«Якщо ми ухвалимо законопроєкт про допомогу і будемо поводитися з Україною в умовах кризи так само, як ми поводилися з Ізраїлем у 1973 році, коли ми фактично забрали зброю у наших власних сил у Німеччині та доставили її до Ізраїлю, якби ми ставилися до України таким чином і доставили необхідну зброю в необхідні місця, ми могли б стабілізувати ситуацію там, де ми зараз є. А потім з відповідним додатковим обладнанням і через 12-14 місяців роботи є шанс, що вони можуть десь пробити російські лінії – в Криму, чи в Донецьку. Це можна було зробити», – вважає Кларк, який свого часу воював у В’єтнамі та очолював сили НАТО у Косово.

Якщо цього не станеться, українці своїми силами навряд чи зможуть втримати фронт, каже Кларк.

«Вони повинні мати інструменти сучасної війни. Ви не можете очікувати, що вони будуть битися без переваги в повітрі», – пояснює Кларк.

За його словами, війна в Україні зараз перебуває у четвертій стадії. Перший етап, за його словами, настав після невдалого нападу на Київ на самому початку широкомасштабного вторгнення, другий – перегрупування української армії для контрнаступу, третій – контрнаступ України, доки на нинішньому етапі вона не наштовхнулася на російські оборонні позиції.

На цьому четвертому етапі війна дійшла до такої стадії, коли українцям потрібно вийти з позиційної війни, але для того, щоб вести мобільну війну, їм потрібно більше зброї.

Росіяни ж, навпаки, після перших невдач готуються до наступу. Російські війська на Сході і такі міста як Харків і Київ розділяє кількасот кілометрів переважно відкритої місцевості.

“Це здебільшого горбиста, лісиста та відкрита місцевість. Є кілька річкових ліній, які треба подолати, але найскладніша місцевість там, де зараз точаться бої”, – каже генерал у відставці Веслі Кларк.

Він говорить, що і США, і союзники постачали Україні достатньо зброї, щоб не програти, але її ніколи не було досить, щоб виграти війну, перемогти Росію.

“Якщо українська армія збирається вести мобільну війну, для цього потрібно не 31 (американський) танк і 100 танків Leopard. Для цього потрібно 1-2 тисячі танків. Для цього потрібно не 300 буксированих артилерійських установок, а самохідна артилерія; не 25 літаків F-16, а пару сотень F-16”, – вважає Кларк.

Ця зброя, навіть якщо пакет допомоги буде ухвалено, не надійде відразу, тому українцям потрібно протриматися зараз на цих позиціях, додає Кларк.