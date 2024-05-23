Скандальна художниця Соня Морозюк, яка була в стосунках з Романом Гринкевичем, підозрюваним у розкраданні грошей Міністерства оборони України, особисто передала військовим під Херсоном допомогу.

Про це Морозюк розказала на своїй сторінці в Instagram.

“Друзі! Я вражена, що за тиждень вийшло це зробити! Так сильно вам вдячна. Під Херсоном я особисто передала нашу допомогу хлопцям зі 220 окремого батальйону 126 окремої бригади територіальної оборони”, – написала художниця.

Вона зазначила, що за кошти, отримані з продажу 15 своїх картин, придбала для українських військових 3 зарядні станції EcoFlow, одну високу та другу меншого розміру щогли для антени, одну антену-підсилювач сигналу Alientech, два портативні монітори, дві камери для FPV-дрона, ноутбук для програмування дронів, планшет управління комплексами, та безпосередньо три дрони.

Соня Морозюк також подякувала бійцям за теплий прийом, та додала, що хоче і надалі приїжджати.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року Україну сколихнув новий корупційний скандал – на хабарі попався відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який намагався купити керівника слідчого управління Державного бюро розслідувань (ДБР) за 500 тисяч доларів. Одна з фірм, що фігурує в корупційному скандалі, зареєстрована на сина Романа Гринкевича. Журналісти дослідили, що кошти, які той отримав нечесним шляхом, вкладалися у розвиток нареченої Соні Морозюк та її виставки “Мазня”, яку наразі закрили.