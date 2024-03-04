Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон на засіданні Ради ЄС на рівні міністрів.
Єврокомісарка наголосила, що Європейська комісія не буде продовжувати переговори з Росією, як робила це п’ять років тому, коли погодили тристоронню угоду щодо транзиту газу.
У квітні Європарламент має розглянути пропозицію, яка дозволить країнам – членам ЄС запроваджувати ембарго на російський зріджений газ і не чекати на загальноєвропейські санкції.
“Відповідно до нашого плану підтримки ЄС – ми маємо позбутися російського газу не пізніше 2027 року. Ми інтенсивно працюємо над тим, щоб забезпечити країнам, які не мають виходу до моря, альтернативних постачальників, і ми підтримуємо Україну”, — зауважила Кадрі Сімсон