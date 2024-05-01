Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Європейської Комісії заявив, що Євросоюз повинен швидко розглянути заявки України та Молдови на вступ до Євросоюзу. Про це він сказав в інтерв’ю Politico.
За його словами, було б ідеально, якби 27 європейських столиць погодили рамки переговорів про членство України та Молдови до саміту Європейської ради в червні.
“Світ спостерігає. Зараз не час зволікати”, – сказав Домбровскіс.
Політик також зазначив, що ЄС стикається з нерівномірним зростанням та “проблемами конкурентоспроможності” серед країн-членів. І це в довгостроковій перспективі може зашкодити Євросоюзу.
“Ми стоїмо перед обличчям зеленої та цифрової трансформації наших економік… і дуже важливо, щоб у цьому процесі ми не мирилися з відставанням країн та регіонів”, – підкреслив Валдіс Домбровскіс.
За його словами, лише через 20 років після того, як 10 країн Центральної та Східної Європи приєдналися до ЄС, стало очевидно, що розширення було правильним кроком “як з геополітичної, так і з економічної точки зору”.
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