Віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що для ЄС важливо швидко розглянути заявки України та Молдови на вступ.

Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Європейської Комісії заявив, що Євросоюз повинен швидко розглянути заявки України та Молдови на вступ до Євросоюзу. Про це він сказав в інтерв’ю Politico.

За його словами, було б ідеально, якби 27 європейських столиць погодили рамки переговорів про членство України та Молдови до саміту Європейської ради в червні.

“Світ спостерігає. Зараз не час зволікати”, – сказав Домбровскіс.

Політик також зазначив, що ЄС стикається з нерівномірним зростанням та “проблемами конкурентоспроможності” серед країн-членів. І це в довгостроковій перспективі може зашкодити Євросоюзу.

“Ми стоїмо перед обличчям зеленої та цифрової трансформації наших економік… і дуже важливо, щоб у цьому процесі ми не мирилися з відставанням країн та регіонів”, – підкреслив Валдіс Домбровскіс.

За його словами, лише через 20 років після того, як 10 країн Центральної та Східної Європи приєдналися до ЄС, стало очевидно, що розширення було правильним кроком “як з геополітичної, так і з економічної точки зору”.