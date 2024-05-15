На Харківському напрямку зросла інтенсивність бойових дій, українські захисники відбили вже десять ворожих атак у районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська.

Від початку доби російські війська втратили на Харківському напрямку близько 60 своїх військових і 19 одиниць озброєння та техніки. На цій ділянці фронту Сили оборони уразили також 11 ворожих укриттів.

Загарбники продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.

“Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ”, – заявили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку відбулися 28 бойових зіткнень, зокрема в районах Стельмахівки, Синьківки, Іванівки і Твердохлібового. Триває уточнення даних про втрати російських загарбників.

На Лиманському напрямку війська РФ двічі безуспішно намагалися покращити тактичне положення біля Новосадового і Торського. У районі Лиману росіяни завдали три авіаційні удари.

На Сіверському напрямку ворог здійснив сім атак на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка й Золотарівка – Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку російські війська дев’ять разів атакували позиції Сил оборони.

На Покровському напрямку загарбники не зменшують інтенсивності атак. Загалом цієї доби вони атакували там 31 раз, найбільше – у районах Новоолександрівки й Нетайлового. Сили оборони роблять усе можливе для недопущення просування ворога.

На Курахівському напрямку українські захисники успішно відбили сім ворожих атак.

На Времівському напрямку російська армія намагалася потіснити підрозділи Сил оборони в районі Урожайного. У результаті ворог зазнав втрат і відійшов.

На Оріхівському напрямку війська РФ продовжують тиснути біля Старомайорського, 22 рази намагалися штурмувати. Авіаційного удару росіяни завдали в районі Роботиного. Українські захисники утримують оборонні рубежі та позиції.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував підрозділи Сил оборони поблизу Кринок, однак успіху не мав.

На інших напрямках обстановка суттєво не змінилася.