Розпочате розслідування щодо протидії дезінформаційним кампаніям РФ та інших країн на платформах Facebook та Instagram компанії Meta. Єврокомісія вирішила оцінити, чи не порушують ці соціальні мережі Закон про цифрові послуги (DSA).

Компанії можуть зіткнутися зі штрафами в розмірі до 6% їхнього річного доходу. Якщо порушення все ж таки будуть виявлені.

Про це йдеться у повідомленні Європейської Комісії.

“Ця Комісія створила засоби для захисту європейських громадян від цілеспрямованої дезінформації та маніпуляцій з боку третіх країн. Якщо ми підозрюємо порушення правил, ми діємо”, – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Порушення, у яких підозрюють компанію, охоплюють політику та практику Meta щодо оманливої реклами та політичного контенту. Окрім цього у Facebook та Instagram відсутній інструмент моніторингу напередодні виборів до Європейського парламенту. Відомо, що компанія відмовилася від свого інструменту публічного аналізу в реальному часі CrowdTangle без відповідної заміни.

У Єврокомісії також заявили, що платформи Meta можуть бути використані для масового шахрайства та реклами, створеної інструментами штучного інтелекту.

“Якщо ми не можемо бути впевнені, що можемо довіряти контенту, який бачимо в Інтернеті, існує ризик того, що ми взагалі перестанемо вірити будь-чому. Оманлива реклама – це ризик для наших онлайн-дискусій і, зрештою, для наших прав як споживачів і громадян. Ми підозрюємо, що модерація Мета є недостатньою, що їй бракує прозорості реклами та процедур модерації контенту.” – заявила Маргрете Вестагер, виконавчий Віце-президент Європейської Комісії.

Meta стала вже четвертою компанією, яка потрапила під розслідування щодо порушення DSA.

ЄС планує проводити регулярні кризові зустрічі для боротьби з іноземним втручанням у вибори. Також країни-члени Європейського Союзу розглядають значно ширший режим санкцій щодо російських маніпуляційних операцій у всьому світі.