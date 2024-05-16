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15 травня

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Португалія підтвердила участь в українському саміті миру в Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, де обговорили саміт миру в Швейцарії та фронт.

Четвер, 16 травня 2024, 08:25

Про це Президент повідомив у своєму Telegram.

Йдеться, що чиновники обговорили саміт миру. Премʼєр-міністр Португалії підтвердив участь його країни у Саміті миру та запевнив, що Лісабон використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту.

“Вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити”, — написав Зеленський.

До цього стало відомо, що він провів щоденний селектор щодо ситуації на фронті і доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі заплановані на найближчі дні.

Раніше керівник Департаменту з комунікацій МЗС Швейцарії Ніколя Бідо повідомив, що вже 50 країн із 160 запрошених делегацій підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру, що має відбутися у червні.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів.

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Теги: Португалія, російсько-українська війна, Саміт миру

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