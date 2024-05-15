Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 20:44 стало відомо, що внаслідок обстрілу Шевченківського району міста пошкоджено 5-поверхову будівлю. Наразі травмовано двох цивільних мешканців – чоловіків 20 і 40 років, які вже госпіталізовані.
О 20:19 Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харкову.
У середу, 15 травня, російська армія також обстріляла цивільну залізничну інфраструктуру. Внаслідок атаки загинули двоє працівників Укрзалізниці.
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