До 31 березня тривала кампанія подання декларацій чиновниками за 2023 рік. Загалом держслужбовці подали понад 664 тис. декларацій.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Завершилася кампанія подання декларацій чиновників за звітний період 2023 року. Держслужбовці подали понад 664 000 декларацій

За попередню кампанію, яка включала одразу два звітних періоди (за 2021 та 2022 роки) і проходила після відновлення декларування було подано 744,6 тис. та 712,9 тис. відповідно.

На початку 2024 року НАЗК розпочало здійснювати повні перевірки декларацій із застосуванням нового ризикоорієнтованого підходу. За результатами оцінки ризиків декларації обиратиметься спосіб перевірки – автоматизована чи уповноваженою особою НАЗК.

Зазначається, що процес оцінки ризиків поданих декларацій ще триває. Рейтинг декларацій за показниками ризику очікується приблизно за місяць.

Станом на 1 квітня 2024 року НАЗК розпочало вже 312 повних перевірок, завершено перевірку 13 декларацій, за результатами яких виявлено неправдиві відомості на понад 9 млн грн.