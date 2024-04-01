На грошове забезпечення та бойові виплати українським військовослужбовцям Міністерство оборони України витрачає 862,6 млрд гривень. Це 70% бюджету відомства.

Про це розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир у інтерв’ю AрміїInform.

За його словами, бюджет Міноборони умовно розділяється на три великі пакети.

Перший і найбільший — це грошове забезпечення та бойові виплати. Він також включає виплати загиблим, виплати за поранення, за перебування на першій і на другій лінії бойового зіткнення, харчування особового складу, речове забезпечення та винагороду за знищену техніку.

«У разі підвищення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності війська виникає необхідність у залученні додаткового фінансування, а це, відповідно, тягне за собою зміни в бюджеті і належні урядові рішення», — зазначив посадовець.

До другого великого пакета бюджету Міноборони входить закупівля озброєння та військової техніки. На це з бюджету відомства виділяють 20% — 265,4 млрд гривень. Джигир підкреслює, що така сума є орієнтовною, оскільки потреби в оборонному секторі динамічні.

Третій великий пакет бюджету оборонного відомства включає експлуатаційні видатки: закупівля палива, підготовка війська, комунальні платежі, поточний ремонт тощо.