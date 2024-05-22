У Києві 22 травня виділених лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 73% від потреб.

Про це Група ДТЕК повідомляє у Телеграмі.

“Важлива інформація стосовно стабілізаційних відключень на 22 травня. У Києві за вказівкою Укренерго, виділених лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 73% від потреб столиці”, – ідеться у повідомленні.

У Києві, на Київщині, в Одеській, Дніпропетровський та Донецькій областях відключення будуть діяти у періоди з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24.00.

З 07:00 до 18:00 обмежень не прогнозується.

Раніше ми повідомляли, що у середу по всій Україні діятимуть графіки відключень.