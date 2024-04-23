Зросла кількість постраждалих в результаті російського обстрілу Одеси в ніч проти вівторка. 9 постраждалих, серед них двоє дітей та двоє немовлят.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За уточненими даними, внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі, постраждали 9 людей, 4 з них – діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці”, — написав він.

За словами Кіпера, чотири дитини перебувають у лікарні в стані середнього ступеня тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

У Силах оборони Півдня уточнили, що під час атаки під прицілом військ РФ була промислова та припортова інфраструктура регіону. В Одеській області збито 7 дронів, на Миколаївщині – 4.

“В Одесі падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об’єкти інфраструктури”,

Раніше місцева влада повідомляла про 7 постраждалих внаслідок російської атаки безпілотниками по Одесі.