Генеральний секретар НАТО заявив, що у держав-членів Альянсу є достатньо систем протиповітряної оборони, щоб "дати змогу постачати значно більше Україні".

Про це Єнс Столтенберг повідомив під час пресконференції з прем’єр-міністрами Чехії, Данії та Нідерландів.

За його словами, у Європі менше сотні систем ППО. Проте НАТО має значну кількість батарей Patriot, але це також відображає той факт, що США, які є союзником з найбільшою кількістю цих систем ППО – “несуть глобальну відповідальність”.

“Та реальність полягає в тому, що в нас, звісно, є доступні системи, яких достатньо багато, щоб дати змогу постачати значно більше Україні”, – підкреслив генсек.

Столтенберг заявив, що 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна – НАТО за участі президента Володимира Зеленського.