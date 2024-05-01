Реконструктивні операції на обличчі та шиї для 32 поранених українців здійснили медики з Канади, США та України.

В Івано-Франківську втретє відбулась місія канадських та американських реконструктивних хірургів «Face the Future Ukraine».

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Задля виконання надскладних операцій в Україну приїхало 15 спеціалістів, а саме: реконструктивні та пластичні хірурги, окулопласт, анестезіолог та медичні сестри. Загалом спеціалісти провели 88 хірургічних втручань, більшість пацієнтів мали комбіновані поранення.

«Щороку ми проводимо місії у різних точках світу, але саме в Україні зустрічаємося з найтяжчими випадками. Жоден хірург не стикався з подібними пораненнями, якщо він не був у зоні воєнних дій. Ми збираємося повертатися в Україну знову, щоб допомогти відновити обличчя якомога більшій кількості військових. Всі вони безумовно герої, які стоять за свободу свого народу», — розповідає засновник Face the Future Foundation Пітер Адамсон.

Під час попередньої місії, що відбулася в жовтні минулого року, провели 30 реконструктивних операцій для поранених українців. Серед пацієнтів — військові з різних куточків України. Усі вони мали тяжкі мінно-вибухові поранення обличчя та шиї. Загалом за три місії команда фахівців повернула фізичне здоровʼя та естетичну красу понад 92 українцям. Усі реконструктивні операції були безоплатними для пацієнтів.