Магістральна повітряна лінія Укренерго в західному регіоні була відключена внаслідок масованої ракетної атаки з боку Росії.

Про це повідомило НЕК “Укренерго” в Facebook.

Сьогодні вночі росіяни здійснили новий ракетний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об’єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. В результаті захистної дії була відключена магістральна повітряна лінія Укренерго в західному регіоні.

“Попри відчутне зниження споживання, в енергосистемі сьогодні в окремі години зберігається дефіцит електроенергії. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення”, – пише Укренерго.

Протягом доби продовжують діяти обмеження споживання на території Харківської області. Також цілодобово обмежено споживання електроенергії для промисловості на Криворіжжі.

Протягом майже всієї доби, за винятком нічних годин, здійснюється імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг становить 6 629 МВт-год, з максимальною потужністю до 1 640 МВт в окремі години. Починаючи з 1 грудня, технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт на годину.