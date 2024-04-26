Президент України Володимир Зеленський 26 квітня взяв участь у засіданні у форматі "Рамштайн". У своєму зверненні до партнерів він назвав зброю, якої потребує Україна.

Виступ українського лідера оприлюднив Пентагон.

“Дорогі друзі, будь ласка, не забувайте, що ви приймаєте рішення. Йдеться не лише про постачання зброї, ви вирішуєте долю світу, який або житиме за правилами, які ми всі визнаємо, або залежатиме лише від милосердя тих, чиє насильство жорстоке. На якому етапі зараз перебуває війна? Після двох років Ramstein відповідь очевидна”, – звернувся президент.

За словами Зеленського, за півроку без допомоги США армії РФ вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Але зараз українські військові здатні не лише стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій, сказав президент.

Наразі, як він повідомив, Україні потрібні поставки:

далекобійної зброї, щоб для окупанта не залишалося жодної безпечної ділянки території в Україні;

систем протиповітряної оборони, зокрема як мінімум сімох Patriot, щоб збивати російські бойові літаки та не допускати їх до українських кордонів;

артилерії, щоб зірвати контрнаступ, який запланував російський диктатор Володимир Путін, та зупинити ворожі атаки, а також провести власні активні операції.

Також президент закликав західних союзників “приділити максимальну увагу виробництву зброї – як у їхніх країнах, так і в Україні”.

“Зараз в Україні є потенціал для виробництва, зокрема, безпілотників, який значно перевищує наші фінансові можливості. Те саме з системами радіоелектронної боротьби. Те саме за багатьма напрямками у ваших країнах. Нам потрібно наповнювати наші оборонні потужності реальними замовленнями”, – сказав він.

Зеленский додав, що в ЗСУ зараз формують нові бригади, яких потрібно забезпечити зброєю, оскільки “навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння”.

Сьогодні дистанційно відбувається 21 засідання Контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн”. У ньому беруть участь міністри оборони країн Заходу. Військова підтримка Києва є ключовою темою.