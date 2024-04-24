Станом на ранок більше 400 населених пунктів знаходяться без електропостачання.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Зазначається, що споживання електроенергії на ранок зросло на 10% порівняно з попереднім днем.

Внаслідок бойових дій у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях виникли знеструмлення.

В Одеській області частково пошкоджено обладнання місцевого обленерго через ранкову атаку, що призвело до знеструмлення частини споживачів в одному з районів Одеси.

У Хмельницькій області також знеструмлено 23 населені пункти через негоду. Понадto, ще 400 населених пунктів залишаються без електропостачання з інших причин.

З метою зниження споживання електроенергії, на Харківщині встановлені обмеження. У Криворіжжі обмежено споживання для промисловості.

“Сьогодні, 24 квітня, Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений третій день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість – максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення”, — йдеться в повідомленні.

Щодо імпорту, протягом майже всієї доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови імпортувалася електроенергія. Технічна можливість імпорту з Європи складає 1 700 МВт в годину. Експорт електроенергії не запланований.