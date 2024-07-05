Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про стягнення в дохід держави майна і коштів підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

“Повідомляємо, що 5 липня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 ЗУ “Про санкції”, до Медведчука Віктора Володимировича та Марченко Оксани Михайлівни”, — йдеться у заяві.

Вказано, що до стягнення Міністерством юстиції заявлено майно, яким Медведчук та Марченко володіють прямо та опосередковано (через фізичних та юридичних осіб).

рухоме майно — 24 автомобілі, 2 повітряних судна (літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427), 1 прогулянкове судно «Романс 1» (типу Azimut benetti spa);

нерухоме майно (більш як 20 об’єктів);

корпоративні права 22 юридичних осіб, зокрема це обленерго та телеканали;

майнові права на 8 торговельних марок;

кошти в еквіваленті близько 1,9 мільйона гривень;

понад 1000 одиниць історико-культурних та матеріальних цінностей — годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру, залізничний вагон-ресторан із меблями.

Медведчук та Марченко є наближеними до керівництва Російської Федерації, перебувають в особистих дружніх зв’язках з президентом РФ Путіним В.В.