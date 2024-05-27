Євросоюз пристав на пропозицію Чехії та включив до санкційного списку екснардепа-зрадника Віктора Медведчука, колишнього генпродюсера каналу "112 Україна" Артема Марчевського та медіаплатформу Voice of Europe ("Голос Європи").

Про це у соцмережі X повідомляє Міністерство закордонних справ Чехії.

“Чеській дипломатії дозволити внести до санкційного списку три організації, які працюють на Росію. Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до цих осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС”, — йдеться в повідомленні.

Водночас усі кошти та економічні ресурси Медведчука, Марчевського і медіаплатформи будуть заморожені на всій території блоку.

Для Медведчука і Марчевського санкційні заходи також обернуться забороною на в’їзд і транзит через усі країни-члени ЄС.

Уряд Чехії включив Voice of Europe, Медведчука та Марчевського до національного списку санкцій ще наприкінці березня. За даними чеських спецслужб це була проросійська мережа, яка намагалася вплинути на політиків у низці європейських країн.

Втім, на початку травня стало відомо, що Словаччина надала тимчасовий захист проросійському пропагандисту Артему Марчевському, який був генеральним продюсером телеканалу “112 Україна”, що належав Віктору Медведчуку. Тимчасовий захист у Словаччині Марчевський отримав після того, як влада Чехії запровадила проти нього санкції. Зокрема у країні заблокували його активи та гроші на банківських рахунках.