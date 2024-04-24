Сенат США, у вівторок 24 квітня, переважною більшістю голосів проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» проголосували - 79 конгресменів, «проти» - 18.

Про це стало відомо з трансляції голосування.

Тепер, для набуття чинності законопроєкту, його має підписати президент США Джо Байден, який пообіцяв зробити це негайно.

«Це надзвичайно важливий день в історії нашої країни і вільного світу загалом, всі спостерігали за тим, що ми будемо робити», – заявив після оголошення результатів голосування лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл.

Варто зауважити, що компоненти даного законопроєкту майже ідентичні тому, який був прийнятий Сенатом за підтримки обох партій ще у лютому. Він включає 60,8 млрд доларів для України; 26,4 мільярда доларів для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також 8,1 мільярда доларів для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.

Ухваленню пакету допомоги передувало сигнальне голосування, яке відбулося у вівторок та засвідчило широку двопартійну підтримку законопроєкту.

Після чого сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс висловив переконання, що остаточне ухвалення відбудеться того ж дня, а вже у середу законопроєкт буде на столі президента, «адже справа підтримки України не терпить зволікань».

«Я впевнений, що вже завтра ми передамо пакет національної безпеки та допомоги вартістю 95 мільярдів доларів і відправимо його на стіл президента Байдена, і він негайно надішле ще один раунд критично необхідних боєприпасів і фінансової підтримки хоробрим і рішучим людям України», – розповів він виданню «Голос Америки».

В свою чергу сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що він був задоволений доданням Палати представників в законопроєкт зміни стосовно того, що економічна допомога Україні буде надана в кредит, а не на безоплатній основі.

Голова Центру політичних студій «Доктрина» Ярослав Божко стверджує, що надання Україні допомоги від США, в тій чи іншій мірі, не стільки говорить про нашу війну і про Україну вцілому, скільки більше про стан справ в Республіканській партії США.

«Відпочатку здавалося що крило трампістів у абсолютному відриві від основних спонсорів партії – нафтовиків та американської оборонної промисловості, які зазвичай використовують політики неоконсерваторів для просування своїх рішень. Мовляв, «народна сила» настільки популярна і самодостатня, що з рішеннями еліт можна стратегічно не рахуватися. Мовляв, виборець і без ваших неоконських газет, холдингів та телевізора сам прийде і принесе Трампу перемогу. Та останні кілька місяців відбувається «просадка» рейтингів рудочолого – Трамп почав дещо втрачати те, що прийшло до нього на хвилі раніше і що робило для Байдена ситуацію дуже важкою», – пояснює він.

«Україна добре вбудована в позиції еліт у США як вигідна і зрозуміла опція, в яку робили довгострокову (хоч і не основну і досить обмежену) інвестицію, Україна як досить економічно ефективний засіб впливу на політику рф і взагалі «обмеження» російських апетитів у Світі. Вона була погано вбудована в позиції революційного крила республіканців (а саме так трампістів і варто оцінювати – як своєрідних революціонерів, що в костюмах індіанців викидають британський чай у воду). Та тепер, вочевидь, революційністю доводиться дещо поступитись», – резюмує Божко.

Стосовно наповнення самого пакету допомоги, то цікаво те, що напередодні ЗМІ повідомляли, що США готують «більший, ніж зазвичай» пакет військової допомоги для України, куди увійдуть бойові машини Bradley, військові автомобілі Humvee та бронетранспортери M113, а також «ракети», артилерія та засоби протиповітряної оборони.

Зокрема, за даними видання Reuters, до пакета допомоги мають ввійти транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси TOW та Javelin.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер під час пресконференції, яка проходила у вівторок 23 квітня, заявив, що після підписання законопроєкту Міноборони США доставлять озброєння за декілька днів.

«Ми очікуємо, що зможемо доставити допомогу протягом кількох днів. Ви знаєте, звичайно, і я наголошу це, сказавши, що мені зараз немає чого оголосити з точки зору того, як може виглядати ця допомога. Розумієте, спочатку треба мати закон. Але залежно від того, якою є ця допомога – і, як ви бачили в минулому, ми надаємо різноманітну допомогу – ви знаєте, передбачаючи це, ми робимо все можливе, щоб бути в змозі забезпечити додаткову безпеку допомоги Україні якомога швидше», – пояснив Райдер.

Також речник зауважив, що в Пентагоні «роблять все можливе, щоб якогомога швидше доставити» зброю до України.

«Ми зробимо все можливе, щоби просуватися далі, задіяти потужну мережу логістики, задіяти відносини, які ми побудували з нашими міжнародними союзниками та партнерами, аби швидко доправити туди допомогу», – стверджує він.

Крім того, нещодавно ЗМІ повідомляли про те, що більшість техніки та озброєння з нового пакета допомоги США для України, яку виділять після завершення процедури схвалення відповідного закону, вже може перебувати на складах Німеччини і Польщі. В наслідок чого буде отримана Києвом в найкоротші терміни.

Після ухвалення законопроєкту в першу чергу буде виділено пакети допомоги для закриття негайних потреб ЗСУ, а вже потім США працюватимуть над довгостроковою стратегією у боротьбі проти агресії росії.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

«путін вважає, що може тягнути час, тож маємо спробувати надолужити частину цього часу. Отже, щойно президент отримає законопроєкт на свій стіл та підпише його, ви побачите, що ми надамо ті можливості, які українській стороні найбільше потрібні зараз», – стверджує представник Білого дому.

За його словами, після цього впродовж літніх та осінніх місяців, США проводитимуть обговорення з українською стороною про те, якою саме є довгострокова стратегія Києва щодо відбиття російської агресії, на основі чого будуть надані наступні пакети допомоги.

Крім того, він підтвердив, що затримка американського Конгресу з ухваленням пакета допомоги для України однозначно вплинула як на ситуацію на фронті,так і на безпеку мирних громадян.

«Коли росіяни здійснюють масові атаки із БпЛА та ракетами, вони чудово усвідомлюють, що українці зможуть збити лише частину з них, інші пройдуть», – розповів Кірбі.

Також представник адміністрації США зауважив, що коли законопроєкт з допомогою для України потрапить до Білого дому, президент Байден підпише його якомога швидше.

«Я також можу вас запевнити, що дуже швидко після цього ви побачите перший пакет допомоги в галузі безпеки для України», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський одразу відреагував на схвалення пакету допомоги Україні та висловив вдячність Сенату Конгресу США, лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу, а також усім американцям і президенту США Джо Байдену.

«Я вдячний Сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього», – заявив він.

Зеленський також наголосив, що так само цінує підтримку Президента Байдена і з нетерпінням очікує на швидке підписання законопроекту та надання наступного пакету військової допомоги, «що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах».

В свою чергу, на фоні передачі американської допомоги росія заявила про збільшення витрат на оборону до 7.5% ВВП, та, вже традиційно пригрозила ядерною зброєю.

В американському Інституті вивчення війні (ISW) стверджують, що окупаційні війська спробують використати час до прибуття допомоги та посилять ракетні атаки і удари БПЛА по території України.