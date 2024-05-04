Після набуття чинності нового закону про мобілізацію (після 18 травня) всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Найближчим часом потреба стояти величезні черги під ТЦК та СП, аби актуалізувати свої дані, зникне, адже запрацює електронний кабінет.

Про це сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі Радіо Свобода.

Журналістка запитала у Черногоренко, чому на третій рік війни триває ганебна практика, коли чоловіки повинні чекати в довжелезних чергах під ТЦК аби поновити дані, на що заступниця міністра оборони прямо не відповіла, проте наголосила на впровадженні електронного кабінету, що ось-ось має запрацювати.

“Ми розгортаємо інструмент для електронної черги, по факту він вже розгорнутий. Маємо провести ще декілька організаційних заходів. Найближчим часом ми зможемо розгорнути електронну чергу та відвідування ТЦК та СП. Я думаю, ми зробимо це достатньо швидко, принаймні команда міністерства оборони вже працює над цим і ми плануємо досить швидко це виправити”, — сказала Черногоренко.

За її словами, це буде мобільний застосунок, доступний в AppStore від Apple та на Play Market від Google.

“Ми працюємо над тим, щоб зробити це якомога швидше і ми зробимо все, що як це й встановлено мобілізаційним законом, дана функція була доступна для всіх громадян України”, — запевнила посадовиця.

Вона нагадала, що з 18 квітня усі чоловіки від 18 до 60 років повинні з 18 травня оновити дані в ТЦК. Йдеться про номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання у трьох доступних форматах: через ТЦ та СП, через Центри надання адміністративних послуг або через електронний кабінет військовозобов’язаного

На запитання журналістки, що очікує МО від впровадження електронного кабінету, Черногоренко відповіла, що в планах міністерства зробити життя військовозобов’язаних максимально зручним.

“Очікування у нас дуже просте — зробити життя військовозобов’язаних максимально зручним. Для того, щоб не було необхідності фізично бути в ЦНАПі чи ТЦК СП, а з будь якої зручної точки, де знаходиться військовозобов’язаний, в тому числі й за кордону, можна було ці дані оновити”, — сказала заступниця міністра оборони.