Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що протягом доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 13 ударних БпЛА було знищено.

За минулу добу ворог завдав авіаційних ударів по десятках населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської та Донецької областей. Під ударом противника залишається Роботине Запорізької області та Кринки на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Водночас на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки”, — зазначили в Генштабі.

Наші захисники, згідно з інформацією, відбили за добу 9 атака на Куп’янському напрямку та 7 атак на Лиманському. Водночас на Бахмутському та Авдіївському напрямках наші воїни відбили 27 та 34 атаки відповідно. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Водяне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

“На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 11 безуспішних атак”, — йдеться у повідомленні.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління та двом артилерійських засобам противника.