На сторінці неурядової організації "Офіс простих рішень та результатів" у соціальній мережі Facebook нема активністі, в той час як їхній офіційний вебсайт веде на сайт онлайн-казино.

Про це заявив правозахисник та активіст, а зараз військовослужбовець Збройних Сил України Сергій Мокренюк.

Він відзначив, що при переході на офіційний вебсайт “Офісу простих рішень” користувач потрапляє на сторінку онлайн-казино.

“На Facebook-сторінці “Офісу простих рішень” – порожнеча. Якщо перейти на сайт “Офісу простих рішень”, ти потрапляєш на онлайн-казино! А без жартів. Просраний час ми оплатили життям людей – військових, цивільних, дітей, дівчат, жінок, хлопчиків, чоловіків, стареньких… І я поки не розумію, що треба робити конкретно мені, щоб інфантилізм частини суспільства переплавився на відповідальне свідоме ставлення до свого життя, життя своєї країни та майбутніх поколінь”, – написав Мокренюк.

Його здивувало, що доменна адреса вебсторінки “Офісу простих рішень” все ще має розширення org.ua.

На даний момент на сайті організації посилання на казино відсутнє. Можливо, його видалили.

Проте на сторінці Facebook Сергій Мокренюк надав скріншоти, де видно, що посилання є на сторінці організації і, перейшовши за ним, відкривається сторінка казино.