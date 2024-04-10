Про це міністр написав у своєму Facebook.

Міністр оборони України кримськотатарського походження привітав мусульман зі святом Ораза Байрам, яке відзначає закінчення місяця Рамадан та посту.

“Вітаю всіх мусульман України, й в першу чергу тих, хто боронить нашу державу у складі Сил Оборони, зі святом Ораза Байрам (Ід аль-Фітр), який знаменує собою закінчення місяця Рамадан та посту.

Сьогодні ми відзначаємо велике свято, й одночасно воюємо та працюємо на шляху до нашої Перемоги”, — зазначив він.