Про це міністр написав у своєму Facebook.
Міністр оборони України кримськотатарського походження привітав мусульман зі святом Ораза Байрам, яке відзначає закінчення місяця Рамадан та посту.
“Вітаю всіх мусульман України, й в першу чергу тих, хто боронить нашу державу у складі Сил Оборони, зі святом Ораза Байрам (Ід аль-Фітр), який знаменує собою закінчення місяця Рамадан та посту.
Сьогодні ми відзначаємо велике свято, й одночасно воюємо та працюємо на шляху до нашої Перемоги”, — зазначив він.
Міністр висловив щирі побажання всім мусульманам міцного здоров’я, сил та наснаги. Він побажав успіхів у службі та протидії ворогу.
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