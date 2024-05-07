5 травня, у неділю, на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Повідомляється, що раптове погіршення здоров’я супроводжувалося симптомами епілептичного нападу.

У ТЦК стверджують, що була негайно викликана швидка медична допомога, і до прибуття медичних працівників військовозобов’язаному надавалась домедична допомога.

“Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо цієї смерті, і у ТЦК просять “утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень” до завершення розслідування.

Нагадаємо, що схожий випадок відбувся 23 квітня на Закарпатті: військовозобов’язаний помер в наслідок епілептичного приступу по дорозі до навчального центру.