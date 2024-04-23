По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ.

Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП.

“Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав «Швидку допомогу», однак медики не встигли. За даним фактом призначено службову перевірку”, — зазначили в повідомленні.

Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює щире співчуття родині та близьким загиблого.

Закарпатський ОТЦК та СП не розголошує конкретний населений пункт, де сталася трагедія, і не надає інформації про місце проживання чоловіка.

Користувачі соцмереж висловлюють здивування, як чоловік, який мав епілепсію, міг пройти військово-лікарську комісію.

За даними, 39-річний чоловік був призваний до ЗСУ, але деталі його медичного обстеження та чи страждав він від епілепсії, залишаються невідомими.