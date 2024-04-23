Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП.

“Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав «Швидку допомогу», однак медики не встигли.

За даним фактом призначено службову перевірку”, — зазначили в повідомленні.

Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює щире співчуття родині та близьким загиблого.

Закарпатський ОТЦК та СП не розголошує конкретний населений пункт, де сталася трагедія, і не надає інформації про місце проживання чоловіка.

Користувачі соцмереж висловлюють здивування, як чоловік, який мав епілепсію, міг пройти військово-лікарську комісію.

За даними, 39-річний чоловік був призваний до ЗСУ, але деталі його медичного обстеження та чи страждав він від епілепсії, залишаються невідомими.

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