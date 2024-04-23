Про це повідомив Закарпатський ОТЦК та СП.
“Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав «Швидку допомогу», однак медики не встигли.
За даним фактом призначено службову перевірку”, — зазначили в повідомленні.
Командування Закарпатського ОТЦК та СП висловлює щире співчуття родині та близьким загиблого.
Закарпатський ОТЦК та СП не розголошує конкретний населений пункт, де сталася трагедія, і не надає інформації про місце проживання чоловіка.
Користувачі соцмереж висловлюють здивування, як чоловік, який мав епілепсію, міг пройти військово-лікарську комісію.
За даними, 39-річний чоловік був призваний до ЗСУ, але деталі його медичного обстеження та чи страждав він від епілепсії, залишаються невідомими.
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