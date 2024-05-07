Про це 7 травня повідомили на сайті Луганської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, шестеро з них очолювали заклади освіти під час періоду окупаційної влади навесні 2022 року, зокрема:

– Зориківська середня школа,

– Старобільська основна школа № 1,

– Станично-Луганська середня школа с. Нижньотепле,

– Станично-Луганська середня школа,

– Сватівський НВК с. Ковалівка,

– Сватівський НВК с. Стельмахівка.

Ще один обвинувачений — директор “Свердловського ліцею № 1 імені сестер-підпільниць Лідії та Світлани Бабарицьких”, який був сформований після окупації міста у 2014 році.

“Обвинувачені впроваджували в навчальний процес стандарти освіти держави-агресора. Оновили програму викладання із використанням російських підручників та змінили форму оцінювання на 5-ти бальну. Фігуранти співпрацюють з пропагандистськими медіа й на камери висловлюють вдячність російським “волонтерам” та представникам окупаційних адміністрацій “ЛНР”, — розповіли у прокуратурі.