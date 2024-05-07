Про це 7 травня повідомили на сайті Луганської обласної прокуратури.
За даними прокуратури, шестеро з них очолювали заклади освіти під час періоду окупаційної влади навесні 2022 року, зокрема:
– Зориківська середня школа,
– Старобільська основна школа № 1,
– Станично-Луганська середня школа с. Нижньотепле,
– Станично-Луганська середня школа,
– Сватівський НВК с. Ковалівка,
– Сватівський НВК с. Стельмахівка.
Ще один обвинувачений — директор “Свердловського ліцею № 1 імені сестер-підпільниць Лідії та Світлани Бабарицьких”, який був сформований після окупації міста у 2014 році.
“Обвинувачені впроваджували в навчальний процес стандарти освіти держави-агресора. Оновили програму викладання із використанням російських підручників та змінили форму оцінювання на 5-ти бальну.
Фігуранти співпрацюють з пропагандистськими медіа й на камери висловлюють вдячність російським “волонтерам” та представникам окупаційних адміністрацій “ЛНР”, — розповіли у прокуратурі.