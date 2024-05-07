Про це повідомив у мережі X речник Агенції внутрішньої безпеки РП Яцек Добжинський.
«Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування у приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіце.
Служби проводять подальші заходи з цього приводу», — написав Добжинський.
Раніше повідомлялось, що Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо запиту на політичний притулок у Білорусі з боку судді воєводського адміністративного суду у Варшаві, Томаша Шмидта, за статтею, що стосується роботи на іноземну розвідку.
Шмидт пояснив своє рішення незгодою з курсом Варшави у політиці щодо Білорусії й Росії.
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