Польські спецслужби виявили прослуховуючі пристрої у будівлі, де мало сьогодні відбутися заплановане виїзне засідання уряду Польщі у місті Катовіце на півдні країни.

Про це повідомив у мережі X речник Агенції внутрішньої безпеки РП Яцек Добжинський.

«Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування у приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіце. Служби проводять подальші заходи з цього приводу», — написав Добжинський.

Раніше повідомлялось, що Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо запиту на політичний притулок у Білорусі з боку судді воєводського адміністративного суду у Варшаві, Томаша Шмидта, за статтею, що стосується роботи на іноземну розвідку.

Шмидт пояснив своє рішення незгодою з курсом Варшави у політиці щодо Білорусії й Росії.