Про це пише CNN Turk .

Як повідомили в Головному управлінні з безпеки у прибережних районах, суховантаж Alexis довжиною 229 метрів сів на мілину перед стамбульським хвилерізом Хайдарпаша через несправність. До нього спрямовані буксири, швидкохідні рятувальні катери та водолази

“Рух суден у Босфорі тимчасово призупинено в обох напрямках”, – йдеться в повідомленні.

Судно, що сіло на мілину, прямувало з України до Єгипту.

Зазначимо, що Босфор є єдиним шляхом з Чорного у Середземне море.