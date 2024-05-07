Про це пише CNN Turk .
Як повідомили в Головному управлінні з безпеки у прибережних районах, суховантаж Alexis довжиною 229 метрів сів на мілину перед стамбульським хвилерізом Хайдарпаша через несправність. До нього спрямовані буксири, швидкохідні рятувальні катери та водолази
“Рух суден у Босфорі тимчасово призупинено в обох напрямках”, – йдеться в повідомленні.
Судно, що сіло на мілину, прямувало з України до Єгипту.
Зазначимо, що Босфор є єдиним шляхом з Чорного у Середземне море.
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