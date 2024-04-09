Про це повідомляє офіційний сайт оборонної компанії.

Замовлення на поставку БМП Marder у варіанті 1А3 було розміщене в березні 2024 року. Точну вартість замовлення у німецькій компанії не розголошують, але говорять, що йдеться про «двозначне число у мільйонах євро». Постачання цієї партії БМП заплановане на 2024 рік.

До теперішнього часу Rheinmetall вже передав Збройним силам України тризначну кількість Marder у рамках прямих поставок і програм циркулярного обміну.

Версія 1A3 Marder, яку зараз замовлено до передачі, має вбудовані лазерні далекоміри, які забезпечують ефективне й точне ураження цілей.

«Компанія вже поставила перші 20 таких бойових машин в Україну від імені уряду Німеччини в березні 2023 року. Відтоді було поставлено ще кілька партій, кожна двозначним числом», – розповіли в оборонній компанії.