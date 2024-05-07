Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
«Російські військові вкрили вогнем житлові квартали у Центральному районі Херсона. Уламками понівечено приватні будинки. Пошкоджені вікна, покрівлі, газогін. Через влучання снарядів кілька осель повністю зруйновані», – йдеться у повідомленні.
Загиблих і травмованих немає, однак у людей гостра реакція на стрес.
Генеральний штаб Збройних сил повідомляє, що протягом доби зафіксовано 64 бойових зіткнення.
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