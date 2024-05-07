Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, при російських обстрілах  поранено жінку старшого віку. Вона перебуває в лікарні з осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості.

Наслідки атак встановлюють, додав очільник ОВА.

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