Про це повідомив у Facebook начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

“Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю – фугасну авіабомбу вагою півтори тонни”, – йдеться у повідомленні.

За словами Болвінова, в цьому прикордонному селі не було жодного військового та залишалось не більше сотні жителів. Росіяни обладнали ФАБ-1500 обладнали “спеціальним модулем, щоби бомба могла планерувати в повітрі після пуску з літака”, додав правоохоронець.

“Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти – зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару”, – пояснив начальник Слідчого управління.

Попри потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції, написав Болвінов.