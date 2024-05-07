Про це повідомила обласна прокуратура в Telegram.

Як вважає слідство, 7 травня близько 2:00 російські сили обстріляли село Колодязне – зазнала поранень 72-річна жінка, пошкоджено житловий будинок.

Пізно ввечері 6 травня армія РФ вдарила з авіації по селищу Борова Ізюмського району: постраждали четверо мирних жителів – травмовані чоловік та його 16-річна донька, двоє жінок отримали гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено приватні домоволодіння та приміщення банку.

За попередньою інформацією, російські військові вдарили по населеному пункту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий боєприпас, калібр 30 см).