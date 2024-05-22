У середу, 22 травня, російські війська завдали чергового удару по Харкову. Вибухи у місті пролунали приблизно о 13:50. За 15 хвилин по тому стало відомо, що під ударом опинився Шевченківський район міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За їх інформацією, внаслідок удару пошкоджено будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Крім того, є загорання у багатоквартирному житловому будинку.

Вибухові травми отримали щонайменше дев’ятеро людей, їм надається медична допомога. Один з поранених – водій тролейбуса – у важкому стані, зазначив Синєгубов.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по Харкову керованим боєприпасом.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по центру Чугуєва Харківської області. Унаслідок атаки семеро людей постраждало, також є пошкодження дитячого садка.