Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За їх інформацією, внаслідок удару пошкоджено будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Крім того, є загорання у багатоквартирному житловому будинку.
Вибухові травми отримали щонайменше дев’ятеро людей, їм надається медична допомога. Один з поранених – водій тролейбуса – у важкому стані, зазначив Синєгубов.
За попередньою інформацією, ворог вдарив по Харкову керованим боєприпасом.
Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по центру Чугуєва Харківської області. Унаслідок атаки семеро людей постраждало, також є пошкодження дитячого садка.
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