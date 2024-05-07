Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі Громадського радіо.

За його словами, йдеться про бойові дії в районі Серебрянського лісництва.

«Можу підтвердити частково, що на Лиманському напрямі ми маємо певні успіхи Сил оборони в районі Серебрянського лісництва, дещо вдалося покращити тактичне положення», – зазначив Волошин.

Він також розповів про поточну ситуацію на Часовоярському напрямку: там за останні дні ворог не мав жодних територіальних здобутків.

«Ворожої армії у місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією», – наголосив речник ОСУВ «Хортиця».