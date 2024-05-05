На різних напрямках Росія розміщує різну кількість свого військового персоналу. У районі Часового Яру знаходиться до 25 тисяч російських військових.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин заявив про це в ефірі.

Згідно з інформацією, отриманою від ГУР, ворожа сторона намагається провести введення нових військових частин, їх доповнення й це відбувається по-різному на всіх напрямках.

“Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу”, – сказав Волошин.

На Часовоярівському напрямку ворог зосередив угрупування близько 20-25 тис. військовослужбовців. Російська армія активно застосовує в місті Часів Яр Донецької області FPV- дрони та артилерію, зокрема спрямовує їх на цивільних.

Раніше стало відомо, що армія РФ проводить артилерійський обстріл на околицях Часового Яру та готує підґрунтя до наступної хвилі штурмів. Втім, росіянам захопити невеличке місто на Донбасі навряд чи вдасться. Українські сили роблять все можливе, аби не пропустити ворога на цьому відрізку фронту.

До вторгнення населення Часового Яру міста було близько 13 тисяч. Тепер там, за останніми даними, залишилося 682 людей.