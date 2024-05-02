Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону.
«Щодо Очеретиного ситуація така, що ворогу вдалося прорватися і закріпитися в цьому населеному пункті. Його частина перебуває під контролем ворога. Ця частина знаходиться під нашим вогневим контролем. Збройні Сили і Сили оборони вживають всіх заходів, щоб вибити ворога звідти. Там наразі тривають важкі бої. Збройні Сили контролюють цю ситуацію», – йдеться у повідомленні.
За словами Волошина, ворог, щоб розвинути тактичний успіх у вказаному районі і прорвати українську оборону, задіяв на цьому напрямку до чотирьох бригад.
«З нашого боку також вживається заходів, щоб стабілізувати обстановку, зокрема для повернення контролю над Очеретиним — з цією метою були введені додаткові сили і засоби з резерву», — зазначив речник ОСУВ «Хортиця».
27 квітня 2024 року Назар Волошин зазначав, що ЗСУ контролюють дві третини сіл Очеретине та Соловйове.
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