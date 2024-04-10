Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон заявив, що станом на 10 квітня деталі щодо заходів щодо надання допомоги Україні в умовах вторгнення Росії все ще опрацьовуються.

Про це повідомляє ABC News.

“Щодо додаткового питання, члени Палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальшого розвитку“, — зазначив Майк Джонсон.

Він сказав, що розгляд законопроєкту є “дуже складною справою в дуже складний час”.

“Годинник тікає, і кожен тут відчуває невідкладність цього, але що потрібно, так це досягти консенсусу щодо цього, і ми працюємо над цим“, — додав спікер Палати представників.

10 квітня Конгрес США відновив роботу після великодніх канікул. Раніше Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона.