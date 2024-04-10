Про це повідомляє ABC News.
“Щодо додаткового питання, члени Палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальшого розвитку“, — зазначив Майк Джонсон.
Він сказав, що розгляд законопроєкту є “дуже складною справою в дуже складний час”.
“Годинник тікає, і кожен тут відчуває невідкладність цього, але що потрібно, так це досягти консенсусу щодо цього, і ми працюємо над цим“, — додав спікер Палати представників.
10 квітня Конгрес США відновив роботу після великодніх канікул. Раніше Джонсон обіцяв взятись за допомогу Україні після того, як законодавці повернуться до Вашингтона.
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